Venezia, fa sesso con una 15enne: lui ne ha 52, la giudice lo assolve

Il pm aveva chiesto otto annidi carcere, il tribunale di Venezia lo ha assolto con formula piena. Perché il fatto non sussiste. Lei, quindici anni allora (oggi è maggiorenne), durante quei rapporti sessuali con lui, 52enne veneto, era pienamente consenziente: non ha subito violenza né coercizione, nonostante la differenza d’età di 37 anni era pienamente d’accordo a condurre quella relazione e la legge, dopotutto, fissa l’età del consenso a un anno in meno, cioè a quattordici anni.

È una sentenza che fa discutere, quella della giudice (una donna, tra l’altro) che stralcia il procedimento in capo a un uomo adulto, accusato di stupro nei confronti di una ragazzina, per cui la magistratura inquirente ha pure sollevato l’aggravante della minore età della vittima. Ma è anche un processo, quello che si conclude in questo modo, nei giorni scorsi, fatto di perizie e riscontri, di prove e documentazioni.