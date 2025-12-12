Venezia, fa sesso con una 15enne: lui ne ha 52, la giudice lo assolve

Il pm aveva chiesto otto annidi carcere, il tribunale di Venezia lo ha assolto con formula piena. Perché il fatto non sussiste. Lei, quindici anni allora (oggi è maggiorenne), durante quei rapporti sessuali con lui, 52enne veneto, era pienamente consenziente: non ha subito violenza né coercizione, nonostante la differenza d’età di 37 anni era pienamente d’accordo a condurre quella relazione e la legge, dopotutto, fissa l’età del consenso a un anno in meno, cioè a quattordici anni.
È una sentenza che fa discutere, quella della giudice (una donna, tra l’altro) che stralcia il procedimento in capo a un uomo adulto, accusato di stupro nei confronti di una ragazzina, per cui la magistratura inquirente ha pure sollevato l’aggravante della minore età della vittima. Ma è anche un processo, quello che si conclude in questo modo, nei giorni scorsi, fatto di perizie e riscontri, di prove e documentazioni.
Le Iene, Zia Martina: "Sesso con i 14enni, c0m'è cominciato tutto"Torna a parlare Daniela Casulli, la maestra di Bari processata e assolta per aver avuto rapporti sessuali con ragazzini ...
I due hanno iniziato a frequentarsi on-line, era il novembre del 2020, in piena pandemia. I primi messaggi sui social, i like alle foto, le chat che si fanno sempre più intime. Per qualche mese è andata avanti così, poi gli incontri sono avvenuti di persona e anche a casa della 15enne (mentre i genitori non erano presenti). La loro relazione è durata per nove mesi, ossia fino all’agosto del 2021, con quegli appuntamenti, rubati per modo di dire, voluti da entrambi, che finivano anche in rapporti sessuali completi e consumati. «Tu sei mio», scriveva l’adolescente: chiaro sintomo del fatto che si considerasse parte attiva all’interno di quella coppia diversa dai canoni comuni.
Daniela Casulli e il sesso con i ragazzini: "Anche più di 4", Del Debbio sconvoltoDaniela Casulli ospite speciale di Dritto e Rovescio, il talk di Paolo Del Debbio che approfondisce i temi d’attua...
Da quanto è emerso nel corso del dibattimento, è stata proprio la giovane a esprimere la volontà di continuare il rapporto col 52enne. È cambiato tutto, invece, quando i suoi genitori si sono accorti di cosa stava succedendo e allora lei stessa ha cominciato a modificare l’atteggiamento e ha rielaborato i fatti. Ma queste, perla magistratura, per l’ordinamento, non sono circostanze tali da dimostrare una volontà violata, l’uso della forza, la costrizione degli intenti. Non è possibile, insomma, dice il tribunale veneziano, ora, con gli elementi che ci sono, dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che quello non fosse amore e non lo fosse per ambo le parti. Per arrivare a questa decisione la giudice si è avvalsa anche della consulenza di una psicologa che ha valutato le reali intenzioni della giovanissima ragazza.