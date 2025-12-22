Garlasco, le scale e le "diverse fasi": in arrivo uno tsunami, cosa filtra

Si discute attorno alla nuova ombra rinvenuta - secondo lo scoop del Tg1 - nella villetta di Garlasco. Una traccia che nelle prime indagini era stata esclusa perché non considerata rilevante data la mancanza di tracce ematiche visibili ma su cui adesso – grazie a più moderne analisi – invece sarebbe presente il sangue della vittima. Non solo, perché la nuova impronta in cima alle scale sarebbe anche compatibile con l’ormai celebre traccia 33 lasciata sul muro dall’aggressore e che era stata attribuita ad Andrea Sempio.

Ecco allora che la procura di Pavia ipotizza una nuova sequenza dell’omicidio: Chiara sarebbe stata sorpresa e colpita una prima volta vicino l’ingresso della villetta. Poi nel salone della casa e infine vicino al tavolino del telefono dove la ragazza avrebbe tentato una chiamata disperata. L’assassino avrebbe poi trascinato o sollevato il suo corpo e l’avrebbe gettata giù dalle scale della cantina, dove sarebbe rimasto a osservare la scena e avrebbe lasciato tracce di scarpe e mani. Dubbi poi sull’orario della morte di Chiara Poggi: la nuova perizia disposta dalla procura sposterebbe le lancette dell’orologio in avanti rispetto a quanto stabilito dalla Cassazione che, grazie anche a questo dato, ha condannato l’ex fidanzato e unico condannato per l’omicidio, Alberto Stasi.