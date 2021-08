Napoli, tenta il suicidio sdraiandosi sui binari della ferrovia. Passa il treno, lo sconcerto dei presenti

22 agosto 2021 a

Una storia di ordinario degrado e disperazione da Napoli. Un uomo di 58 anni ha cercato di suicidarsi alla stazione della Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano. Sabato si è sdraiato sui binari della ferrovia attendendo di venire travolto dal treno. Ma miracolosamente il convoglio lo ha superato lasciandolo illeso. Il fatto, tragico pur nel suo lieto fine, è avvenuto intorno alle 13. L'uomo era in cura presso il servizio di Igiene mentale della zona ma è riuscito ad allontanarsi dalla struttura.

Quando ha visto passare il treno proveniente da Sorrento ha pensato bene di sdraiarsi sulle traversine. Il conducente ha visto l'aspirante suicida ma non ha fatto in tempo a rallentare la corsa del treno e ad evitare l'impatto. Che però, come detto, non c'è stato probabilmente perché il 58enne si era posizionato parallelamente ai binari, finendo per venire "scavalcato" dal treno. L'uomo, in stato di semi incoscienza, è stato subito soccorso ed è risultato praticamente illeso. I carabinieri arrivati sul luogo hanno chiamato un'ambulanza che ha portato il signore in ospedale.

