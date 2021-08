Carpiano, uccide moglie e figlia 15enne a colpi di pistola: la chiamata al 118 e poi il gesto estremo

22 agosto 2021 a

Uccide la moglie e la figlia, poi chiama i soccorsi per chiedere aiuto e alla fine si suicida. Il dramma si è consumato a Carpiano,un comune ai confini tra il Milanese e il Lodigiano. La telefonata al 118, come riporta La Repubblica, è arrivata intorno alle 14: un uomo, 70 anni, aveva telefonato per dire di avere assassinato la consorte, 41 anni, e la figlia adolescente di 15 anni. Al termine della conversazione l’anziano aveva detto anche che stava per togliersi la vita.

I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, allora, hanno provato a raggiungere il posto da dove proveniva la chiamata nel più breve tempo possibile. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Quando le forze dell’ordine sono entrate nella casa del 70enne, nella frazione Francolino di Carpiano, hanno trovato tutti e i tre corpi. Accanto ai cadaveri c'era anche l'arma del delitto, una revolver.

Dopo il primo intervento da parte degli uomini della Compagnia di San Donato Milanese, sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lodi, competente per le indagini. Al momento si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, per capire anche quale sia stato il movente.

