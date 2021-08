Sardegna, "Ma è una vagina?": sconvolgente, ecco la statua della Madonna: giudicate voi

23 agosto 2021 a

E' finita al centro della bufera la statua della Madonna Stella Maris, meglio nota come Madonna dei naviganti. Si trova a Santa Teresa Gallura ed è stata realizzata dalla scultrice Maria Scanu. L'opera, realizzata in granito, ha fatto parecchio discutere sui social dopo che il gruppo Facebook "Sardegna Che Passione" ha pubblicato la foto. Gli utenti si sono letteralmente scatenati e in molti non hanno potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con l'organo riproduttivo femminile.

Nonostante questi paragoni azzardati, però, numerosi utenti hanno evidenziato anche la bellezza della scultura, posta proprio nei pressi della Torre di Longonsardo, a picco sul mare. La statua, comunque, non è una "new entry". Anzi è stata inaugurata una ventina d'anni fa - nel 1999 - e rappresenta una delle mete turistiche più importanti per chi visita la costa settentrionale della Sardegna.

La foto pubblicata su Facebook, intanto, ha già fatto il giro del mondo. Ed in poco tempo è balzata agli onori della cronaca, scatenando commenti di vario tipo. Non solo in Italia, ma anche all'estero e su altri social meno conosciuti come Reddit. Qualcuno ha scritto: "La rappresentazione sessuale femminile mitocondriale della donna,non c'è altra spiegazione". Qualcun altro invece: "Maria è il simbolo dell'inizio della vita. La forma non è casuale".

