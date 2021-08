Monica Cirinnà, il giallo a Capalbio: trovati 24mila euro nascosti nella cuccia del cane. Il sospetto

24 agosto 2021 a

a

a

Giallo nella casa di Monica Cirinnà e del sindaco di Fiumicino Esterino Montino a Capalbio. Gli operai, nel corso di alcuni lavori di manutenzione nella residenza della coppia, riporta il Messaggero, hanno trovato 24mila euro in contanti nascosti nella cuccia del cane. Le banconote erano arrotolate con degli elastici e inserite tra le assi. I padroni di casa subito dopo essere stati infomati hanno contattato i carabinieri che hanno proceduto a sequestrare il denaro.

Torino, crolla una palazzina. Morto un bambino i 4 anni. Le immagini drammatiche dei soccorsi | Video

Non è chiaro da quanto tempo le banconote si trovassero nel tetto della cuccia ma visto che non erano chiuse in un involucro si presume che siano state messe lì da poco tempo. "Gli operai stavano facendo un po’ di pulizia intorno ad un capannone e vicino a questo, a confine con la strada pubblica, c’è la vecchia cuccia del cane che è lì forse da 5 o 6 anni se non ché gli operai hanno toccato la cuccia e sono usciti questi soldi mal ridotti e poi vista la situazione mio figlio mi ha avvertito e abbiamo deciso di chiamare i carabinieri perché non sappiamo nulla della provenienza", ha detto Montino.

Trovato Antonino, ex fidanzato e killer di Vanessa: impiccato in un casolare in campagna

Soprattutto non si sa chi li abbia nascosti. Probabilmente sono di provenienza illecita. "In questa zona i carabinieri hanno fatto un lunghissimo lavoro su una situazione di spaccio durata un paio d’anni a cui sono seguiti degli arresti. Gente che veniva da fuori e si dava appuntamento in mezzo ai boschi per acquistare o vendere droga e forse quei soldi sono i proventi mai recuperati di questo traffico", ha spiegato Montino.

Morto il sindaco di Chiavari: malore improvviso a 50 anni. Un mese fa la foto del vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.