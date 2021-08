Meteo, ultimo week-end di agosto "rovinato" dal vortice scandinavo. Ecco le Regioni che dicono addio all'estate

25 agosto 2021 a

L'estate finisce in anticipo: l'ultimo weekend di agosto sarà "rovinato" da nuove piogge e forti temporali. Potremo quindi dire addio al caldo africano delle scorse settimane e dare il benvenuto a un clima fresco con temperature più basse. I rovesci attesi nell'ultimo fine-settimana agostano, inoltre, potrebbero far abbassare ancora di più la colonnina di Mercurio. Già oggi alcune piogge interesseranno diverse zone del Nord, in particolare sui rilievi piemontesi e lombardi, ma anche alcuni tratti di pianura dell'Emilia.

Altri rovesci e temporali, poi, come riporta Leggo, colpiranno la fascia adriatica del Centro. Quindi le coste marchigiane e a seguire alcune aree comprese tra la Campania e la Basilicata. Piogge sparse si abbatteranno pure sui rilievi alpini centro-occidentali e sul nuorese. Per quanto riguarda le temperature, resteranno generalmente sotto la media sulle regioni centrali e settentrionali. Al Sud, invece, il caldo continuerà a dominare, anche se per poco, con punte di 33-34 gradi in Sicilia.

Anche domani 26 agosto il tempo sarà piuttosto instabile: mentre al Nord tornerà il sereno, nel Mezzogiorno invece si concentreranno i piovaschi. Le zone più colpite saranno ancora una volta Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Campania e solo alcune aree della Calabria e della Sicilia settentrionale. In serata, invece, torneranno le piogge anche nelle regioni settentrionali, prima sul Friuli-Venezia Giulia e poi in Veneto e Romagna nella notte successiva. La situazione di instabilità purtroppo non migliorerà nel weekend. Durante il fine-settimana, infatti, sull'Italia si abbatterà un vortice scandinavo che abbasserà notevolmente le temperature portandole anche al di sotto della media stagionale.

