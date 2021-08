Meteo, Lucifero addio: brusco calo delle temperature da domani 23 agosto, cinque regioni a rischio

22 agosto 2021 a

L’Italia è pronta a dire addio a Lucifero, il caldo africano che l’ha tormentata per gran parte del mese di agosto. Un'area d'instabilità in arrivo dall'Europa centrale, infatti, provocherà – già a partire da domani - un graduale peggioramento delle condizioni meteo soprattutto sulle regioni settentrionali. Specialmente a nord-est ci saranno diversi temporali che in poco tempo si estenderanno, intensificandosi, all'Emilia-Romagna e successivamente a parte del Centro Italia.

L’improvviso cambio climatico è stato segnalato dalla Protezione civile: ha fatto sapere che al peggioramento delle condizioni si aggiungerà anche un sensibile calo delle temperature al centro-nord, soprattutto nei valori massimi. Addio ai 35-36 gradi insomma. Stando alle previsioni, inoltre, sono state segnalate a partire dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 22 agosto, precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale sul Veneto. Ma alcuni rovesci non saranno da escludere su alcuni tratti pianeggianti della Lombardia, anche se in rapida attenuazione nel corso della serata.

Domani, invece, le piogge colpiranno anche Emilia-Romagna e successivamente Toscana, Marche e Umbria. I fenomeni – come riporta Leggo – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Ecco perché è stata diramata per la giornata di domani, lunedì 23 agosto, l’allerta gialla per rischio temporali in Veneto, Marche, Umbria, gran parte dell'Emilia-Romagna e diverse zone della Toscana.

