Coronavirus, il bollettino del 25 agosto: i casi aumentano, il tasso di positività esplode. Scuola, il segnale: si richiude tutto?

25 agosto 2021 a

a

a

Sono 7.548 i nuovi casi di coronavirus in Italia, come si legge nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Ieri, invece, se ne erano registrati 6.076. Resta stabile il numero di decessi: se ne sono verificati 59 rispetto ai 60 del giorno precedente. Mentre è letteralmente esploso il tasso di positività, che è passato dal 2,3 per cento di ieri al 3,1 di oggi. Probabile effetto della diminuzione dei tamponi effettuati, quasi 22mila in meno rispetto a 48 ore fa.

Negli ospedali, invece, si assiste a una lieve riduzione dei ricoveri. I posti letto occupati nei reparti ordinari sono diminuiti di 13 unità rispetto a ieri, per un totale di 4.023 ricoverati. Mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono diminuiti di 5, portando il totale dei malati più gravi a 499, con 34 ingressi in rianimazione. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale coordinata dal generale Figliuolo: finora le dosi somministrate sono oltre 75,8 milioni.

Intanto si avvicina il mese di settembre. Un mese caldo per la ripartenza ma anche per l'introduzione dell'obbligo del green pass non solo sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, ma anche per il personale scolastico. I presidi, però, si sono lamentati della mancanza di disposizioni chiare per l'inizio del nuovo anno: "Ci auguriamo di avere a breve indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico. Mancano pochissimi giorni. Il primo settembre ci saranno i collegi dei docenti e gli esami di riparazione. Voglio sperare che per quella data ci arrivino comunicazioni - ha detto il presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi -. Se dobbiamo controllare tutti giorni i Green pass salta l'ingranaggio. Ci sono presidi con le mani nei capelli perché non sanno come fare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.