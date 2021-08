Venezia, il 70enne ci prova con una signora in campeggio. Rissa tragica: com'è morto

26 agosto 2021 a

a

a

E' morto a 70 anni, dopo tre giorni di coma, per aver fatto degli apprezzamenti su una donna. Si tratta di un turista tedesco che ha battuto violentemente la testa durante una lite nata proprio per i complimenti rivolti a una donna. Una tragedia che ha scosso il campeggio Portobello di Cavallino-Treporti a Venezia. Come riporta Il Gazzettino, la lite era avvenuta lo scorso sabato sera, davanti all'ingresso del campeggio.

"Qua c'è un uomo raccapricciante". Che fine orribile hanno fatto queste due ragazze in campeggio

Adesso sul caso indagano i carabinieri. Il primo a lanciare l'allarme era stato il gestore del campeggio, che ha poi fornito piena assistenza alla moglie e alla figlia disabile dell'uomo deceduto, provenienti da Colonia. L'indagato invece sarebbe un 55enne italiano, che si trovava nel campeggio per suonare insieme a una band. L'accusa di lesioni, dopo la morte del turista, potrebbe cambiare in omicidio preterintenzionale.

A Salerno il fesso dell'anno: ecco dove pianta la tenda di campeggio, costretto a scappare | Guarda

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il turista tedesco, partecipando alla serata, avesse iniziato a fare apprezzamenti a una donna, probabilmente legata sentimentalmente al 55enne. A quel punto, l'uomo era intervenuto, facendo scoppiare un'accesa discussione tra i due, con il 70enne che dopo una spinta ha battuto la testa in modo fatale. In ogni caso, dopo l'accaduto, il 55enne - che lavorava per il camping - è stato licenziato dai gestori.

"Avevano il Dna di serpente" e uccide i figli: la follia totale di quest'uomo, distrutta una famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.