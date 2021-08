Meteo, Italia spaccata a metà: "Frane e alluvioni lampo", dove si rischia il disastro

26 agosto 2021 a

Stando alle previsioni a lungo termine analizzate dagli specialisti de ilmeteo.it, a settembre l’Italia potrebbe ritrovarsi spaccata a metà. Il Sud potrebbe infatti conoscere quella che viene definita “estate settembrina”, soprattutto nella prima parte del mese: una rimonta dell’anticiclone africano dovrebbe favorire un tempo stabile e ampiamente soleggiato.

Ben diversa, invece, la situazione per quanto riguarda il Centro-Nord. “La presenza di un vasto vortice depressionario centrato sull’Europa - si legge su ilmeteo.it - già responsabile durante la settimana in corso di frequenti disturbi temporaleschi e un clima più fresco, potrebbe provocare ulteriori perturbazioni dall’Oceano Atlantico (attenzione soprattutto alla seconda decade di settembre) con maltempo più diffuso e in qualche caso anche piuttosto intenso e con temperature sempre più fresche. Proprio per queste ragioni si potrebbe registrare un surplus di piogge”.

Si rischiano quindi nubifragi e grandinate, che rispecchierebbero la tendenza stagionale evidenziata da AccuWeather. L’invito è infatti alla massima attenzione: i contrasti tra masse d’aria diverse spaccherebbero l’Italia in due e soprattutto potrebbero essere la causa di eventi capaci di creare seri problemi di carattere idrogeologico, come frane e alluvioni lampo. Eventi di questo genere negli anni scorsi hanno interessato non solo il mese di settembre, ma anche quelli di ottobre e novembre.

