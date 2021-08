Torino, denunciata la titolare di un ristorante giapponese. Altroché sushi, orrore in cucina: cosa faceva mangiare ai clienti

28 agosto 2021 a

Altroché sushi, quello che hanno scoperto i carabinieri di Torino in un ristorante della città è rivoltante. Sporcizia, carne e pesce mal conservati e scongelati per terra, nessun rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per questo i militari hanno denunciato la titolare di un ristorante giapponese, trovato sporco sia in cucina sia nel magazzino.

A Rosta, nell'hinterland del capoluogo piemontese, i carabinieri della stazione di Rivoli, in collaborazione con i colleghi del Nas di Torino e personale dell'Asl Torino 3, hanno denunciato una cinese di 39 anni, titolare di un ristorante giapponese perché ritenuta responsabile di detenzione per la somministrazione ai clienti di 750 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione (tutti ovviamente sequestrati) in quanto congelati in maniera arbitraria (700 kg di carne e pesce) o perché non sottoposti a procedura abbattimento termico (ben 50 chili di prodotti ittici). Alcuni prodotti sequestrati sono stati trovati a scongelare sul pavimento sotto gli scaffali.

La donna è stata anche segnalata amministrativamente per la sporcizia diffusa riscontrata sia nei locali della cucina sia nel magazzino e per la mancata etichettatura degli alimenti necessaria per la rintracciabilità. L'Asl di Torino ha emesso immediato un provvedimento di sospensione dell'attività fino al ripristino dei requisiti minimi igienico-sanitari.

