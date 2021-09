Aereo parte da Orio senza sistemi di navigazione, terrore in volo e giù in picchiata: atterraggio da film

02 settembre 2021 a

a

a

Paura in volo. Lunedì 30 agosto il volo W6-3672 di Wizz Air, ma operato da Smartlynx Malta, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. Stando a quanto si apprende l'equipaggio a bordo, tra Orio al Serio e Iasi (in Romania), ha dovuto fare i conti con un guasto al sistema di navigazione. L'aereo infatti ha riscontrato problemi nel primo avvicinamento, poi fallito. La rotta, mostrata da Flightradar24, svela come il velivolo - partito alle 10.29 da Bergamo - sia arrivato a 850 piedi per poi risalire a 2.425.

Perugia, orrore in aeroporto: scende dal volo, una puzza terrificante. Cosa gli trovano nella borsa

The Aviation Herald, portale specializzato nella segnalazione di incidenti aerei, parla di un totale di 107 persone a bordo. L'allarme sarebbe scattato una ventina di minuti prima dell'atterraggio, quando l'equipaggio ha comunicato alla torre di controllo il problema alla strumentazione. A terra è immediatamente scattata la procedura di allerta e sono stati mobilitati 22 mezzi di soccorso. Tutto però si è risolto nel migliore dei modi: l'aereo è riuscito ad atterrare alle 13.25 ora locale.

"Sotto shock". Ryanair, italiana fortunata in volo: sale a bordo e guadagna 100mila euro, la storia che ha dell'incredibile

"Si è verificata un'emergenza sul volo W63672 Bergamo-Iasi, Wizz Air, con arrivo previsto alle 13:25. Venti minuti prima dell'atterraggio, il pilota dell'aereo ha annunciato un problema tecnico con gli strumenti di navigazione", è quanto avrebbe spiegato la compagnia. E ancora: l'aereo "è fortunatamente atterrato in tempo, e in massima sicurezza". Senza l'intervento dei soccorsi.

L'aereo scomparso in Sicilia: il mistero nel triangolo delle Bermude dei cieli italiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.