Roma, terrore in un palazzo ai Parioli: invasione di calabroni asiatici, persone barricate e fughe di massa

Invasione di calabroni in un palazzo ai Parioli a Roma. "Una mamma è stata punta, è stato tremendo, abbiamo dovuto chiamare il 118 per farla soccorrere: abbiamo paura e abbiamo deciso di scendere in strada", raccontano i residenti di via Sebastiano Conca 13 a Il Messaggero. I condomini spaventati e minacciati dallo sciame hanno infatti abbandonato velocemente i propri appartamenti. "Abbiamo paura, ci sono tanti bambini e non vorremmo davvero che fossero punti da quegli insetti", ha raccontato una delle residenti in fuga.

L’allarme è scattato ieri 2 settembre alle 18 circa, quando la mamma si è ritrovata in cucina l’enorme insetto. Nel panico, ha cercato di mettere in salvo i suoi due bambini ma alla fine l’insetto l’ha punta a un piede. Tempestivo l’arrivo degli operatori sanitari che hanno curato sul posto la donna. "La puntura è stata terribile - racconta una vicina - il piede si era gonfiato moltissimo". "Siamo costretti a tenere le finestre chiuse", spiega un papà, "i calabroni entrano velocemente e non c’è nulla che si possa fare per cacciarli via, si rischia troppo".

Da tre giorni i condomini si erano accorti che lo sciame diventava sempre più grande : "Abbiamo scoperto che hanno fatto un nido in una intercapedine del muro esterno al quarto piano, sono davvero tantissimi". I condomini hanno chiamato una ditta privata di disinfestazione: "I vigili del fuoco possono intervenire solo se si trovano dentro gli appartamenti".

Si tratta di "calabroni asiatici, quelli che uccidono e si nutrono delle api, ormai sono arrivati anche a Roma". I calabroni asiatici possono sterminare in poche ore un intero alveare e la loro puntura dolorosa è pericolosa anche per l'uomo.

