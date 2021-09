Coronavirus, bollettino 3 settembre: oltre 6mila casi e 58 morti. La svolta? Come leggere questi numeri

03 settembre 2021 a

Sono 6.735 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo si legge nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il numero dei positivi, insomma, si mantiene stabile rispetto a ieri, quando se ne erano registrati 6.761. In lieve calo, invece, i decessi: ce ne sono stati 58 nelle ultime 24 ore (62 nella giornata precedente). Sale così a 129.410 il numero delle vittime da febbraio 2020.

Stabile il tasso di positività, fermo al 2,3% proprio come ieri, nonostante gli oltre 3mila tamponi in più rispetto a 48 ore fa. Lo scenario è in netto miglioramento rispetto a una settimana fa: oggi ci sono meno nuove infezioni del 27 agosto, con un rapporto di casi su test inferiore (2,3% contro 2,9%). Il fatto che la pandemia sta rallentando è dimostrato anche dal lieve calo dell'indice di contagio Rt, che è sceso da 1,01 a 0,97 in una settimana, dopo che per sei settimane è stato sopra l'1.

Per quanto riguarda il sistema sanitario, invece, mentre le degenze ordinarie sono in calo per il quarto giorno di fila, quelle in area critica invece sono in leggerissimo aumento. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, infatti, sono diminuiti di 41 unità, per un totale di 4.164 ricoverati. Mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono aumentati solo di 1, portando così il totale dei malati più gravi a 556, con 42 ingressi in rianimazione. Le dosi di vaccino somministrate finora sono oltre 78,4 milioni.

