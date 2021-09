Massimo Galli, l'oscuro presagio: "Il limite del vaccino". Non solo variante Delta, perché presto rischiamo grossi guai

07 settembre 2021 a

Massimo Galli è intervenuto a Morning News, il programma che su Canale 5 sta facendo le veci di Mattino 5, che tornerà con la conduzione di Federica Panicucci da lunedì 20 settembre. Il professore ha provato a far ordine tra una serie di temi caldi riguardanti il Covid, la variante Delta e il vaccino. Quest’ultimo ha un limite secondo l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, per questo è importante “stare attenti perché potremmo ritrovarci nei guai”.

Sostenere ciò, secondo Galli, è “sacrosanto” e “tutt’altro che allarmista”. Questo perché con l’avvento di settembre stanno per essere riprese a pieno ritmo tutte le attività lavorative e scolastiche: “La ripresa in questo momento ci creerà dei problemi anche se non paragonabili a quelli dell’anno scorso, quando una spaventosa epidemia ha portato a oltre 90mila morti da settembre a settembre. Abbiamo vaccinato molto e abbiamo messo in sicurezza la gran parte della popolazione, ma non basta”. Sono ancora molti a mancare all’appello, soprattutto nelle categorie potenzialmente più a rischio degli over 50.

In più va comunque considerato che il vaccino protegge circa al 65% dall’infezione da variante Delta, mentre continua a funzionare benissimo e su un arco temporale piuttosto lungo nel prevenire la malattia, e quindi il ricovero e il decesso. “Sarei entusiasta se avessimo un vaccino aggiornato - ha dichiarato Galli - che riuscisse a bloccare la diffusione della variante Delta. Questi fantastici vaccini, arrivati prestissimo, hanno salvato milioni di vite, però hanno il limite di non riuscire a evitare l’infezione, di regola infezione blanda e non pericolosa come la maledetta Delta, ma c’è”.

