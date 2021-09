Prato, si schianta con la Ferrari contro un ulivo: robe da matti, come ha fatto (e soprattutto chi guidava)

07 settembre 2021 a

a

a

Voleva "sgommare" a bordo della sua Ferrari e vantarsene condividendo il video sui social. Purtroppo, però, è finita male per un 70enne di Montemurlo, in provincia di Prato. L'uomo avrebbe voluto farsi riprendere mentre era alla guida della sua Testarossa del 1991 (F110 AB/E), ma ha perso il controllo alla guida e la vettura, del valore di circa 135mila euro, è finita contro un ulivo.

In mutande, prende a bottigliate la polizia. A Milano finisce in disgrazia: chi è quest'uomo

Il settantenne si trova adesso in ospedale per fare degli accertamenti. L'incidente è avvenuto non lontano dalla sede del comando della polizia municipale, secondo quanto riferito dalla stessa amministrazione comunale e riportato da Leggo. Da quanto si è appreso finora, inoltre, l'uomo avrebbe voluto filmare, come lui stesso ha ammesso, alcune "sgommate" da postare sui social.

L'uomo, tra l'altro, non si sarebbe accontentato di una semplice ripresa col cellulare. Ecco perché si è esibito con la Ferrari davanti a una troupe composta da un cameraman e un tecnico del suono, percorrendo a forte velocità piazza della Costituzione a Montemurlo. Peccato però che dopo i primi due giri abbia perso il controllo e l'auto sia finita in un'aiuola, abbattendo un ulivo. Il forte rumore provocato ha subito fatto accorrere gli agenti della municipale. Il Comune ha spiegato poi che la prova su strada non era autorizzata.

Tragedia per un giovane pallanuotista di Rovigo. Come lo ha ucciso la civetta: una morte atroce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.