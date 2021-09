Meteo, l'ora dei vortici ciclonici: estate settembrina cancellata, dove colpiscono le bombe d'acqua

07 settembre 2021 a

Il bel tempo che sta caratterizzando gran parte del territorio italiano potrebbe presto diventare soltanto un ricordo. L’estate “settembrina” potrebbe infatti essere già finita: nei prossimi giorni l’alta pressione che sta interessando la nostra penisola verrà rimpiazzata da due vortici ciclonici. Lo riporta la squadra di esperti de ilmeteo.it, secondo cui una bassa pressione in arrivo dai Balcani genererà maltempo fino a mercoledì sulle regioni meridionali.

Attesi temporali e rovesciamenti forti soprattutto nelle ore pomeridiane. La situazione muterà poi nuovamente a partire da venerdì: un nuovo vortice arriverà dall’oceano Atlantico e comporterà una perturbazione che avrà come principale bersaglio le due Isole maggiori e ancora una volta il Sud in generale. Nel corso del fine settimana, però, le perturbazioni riguarderanno anche le regioni settentrionali: sono attesi forti rovesciamenti soprattutto sulle Alpi e sul Triveneto e localmente sulle pianure di Veneto e Friuli.

Maltempo che potrebbe fare solamente da apripista a un vortice ciclonico più profondo, atteso in Italia nella prossima settimana: tale vortice ciclonico darebbe il via alla stagione autunnale a tutti gli effetti. In particolare tra mercoledì 8 e giovedì 9 settembre sono previsti temporali su gran parte del territorio italiano, in particolare al Centro, al Sud e sulle Isole.

