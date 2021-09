Meteo, alluvioni lampo: bombe d'acqua e domenica di paura, ecco le zone a rischio

04 settembre 2021 a

Gran parte del territorio italiano si troverà a fare i conti con i temporali nel corso di questo fine settimana e in particolare della giornata di domenica. Le previsioni meteo non sono infatti delle migliori in questo senso: un’intensa perturbazione atlantica ha raggiunto l’Italia e nelle prossime ore sono attese precipitazioni più o meno intense. In particolare a finire nella morsa del maltempo saranno le regioni centro-meridionali come Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia.

Specificatamente per la giornata di domenica 5 settembre sono invece previsti rovesci temporaleschi che potrebbero risultare piuttosto intensi in certe località e provocare allagamenti improvvisi e anche alluvioni lampo. Escluse da questo repentino peggioramento sembrano essere però le regioni del Nord e gran parte di Marche e Toscana. L’allerta è quindi soprattutto per il Centro e il Sud: dovrebbe piovere in Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, ma anche nel Lazio.

In particolare nel meridione si prevede un meteo molto instabile, con temporali che colpiranno Puglia, Basilicata, Calabria e Campania (ma solo nella zona del Cilento). Atteso invece un miglioramento per l’inizio della prossima settimana: l’alta pressione si farà sempre più presente sul territorio nazionale, ma prima di conquistarlo dovrà fare i conti con gli strascichi della perturbazione che interesserà ancora alcune regioni del Sud.

