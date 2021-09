In Onda, Patrizio Bianchi: "I prof entreranno a scuola col semaforo". Sconcerto di Concita De Gregorio, lui le fa il disegnino

08 settembre 2021 a

I presidi di tutte le scuole d'Italia potranno sapere subito se un professore è munito di certificato digitale oppure no. Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7: "Prima che arrivino gli studenti, il preside potrà controllare sulla piattaforma che abbiamo creato chi tra i professori ha il Green pass e chi no. Accanto alla lista dei presenti ci sarà la pallina rossa o la pallina verde. Così si eviterà la fila dei docenti all'arrivo degli alunni".

Poi, scendendo nel dettaglio, ha spiegato: "La pallina verde vuol dire che il docente ha il pass, quella rossa che non ce l'ha". "E' un piccolo semaforo", è intervenuta allora la conduttrice. Immediata la risposta del ministro: "Sì, tutte le scuole ce l'avranno. Ma lo vedranno solo i presidi per questione di privacy". La De Gregorio, incuriosita, ha continuato: "Com'è fatto questo semaforo?".

Bianchi non se lo è fatto ripetere due volte e si è messo a scrivere su un foglio di carta: "Glielo disegno subito. Il preside accende il computer e trova una schermata in cui deve inserire il numero identificativo della sua scuola e di se stesso, così da consentire un doppio controllo. A quel punto si apre un'altra schermata con la lista del personale scolastico presente". Dopo la spiegazione, un simpatico siparietto con la conduttrice, che ha detto: "Io nella mia ingenuità novecentesca pensavo che i presidi avessero davvero un semaforo a disposizione".

