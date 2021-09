La truffa del finto poliziotto: "Incidente e multa", il trucco per rovinare gli anziani in Italia

11 settembre 2021 a

Si è finto poliziotto e ha truffato 820 euro a una donna di 78 anni di Matera, ma un 38enne della provincia di Napoli è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia. L'anziana, rivela Leggo, aveva ricevuto una telefonata nella quale un uomo le aveva detto che il figlio, dopo aver causato un incidente, era stato trattenuto negli uffici di polizia e che per poterlo rilasciare sarebbe stato necessario dare seimila euro a un poliziotto che poco dopo si sarebbe recato nella sua abitazione.

La donna così ha raccolto gli 820 euro e gli ha consegnati al finto poliziotto, ma un vicino di casa, agente della polizia locale, si è accorto della truffa e ha bloccato l'uomo, poi arrestato. Il denaro è stato restituito alla donna.

Le forze dell'ordine, dopo questo ennesimo caso, ricordano di fare la massima attenzione quando si è contattati da sconosciuti che si spacciano per avvocati o funzionari pubblici o come in questo caso per poliziotti che chiedono denaro spesso facendo riferimento a figli o a nipoti, perché spesso si tratta di impostori il cui vero scopo è quello di truffarvi e sono soprattutto le persone anziane ad essere prese di mira.

