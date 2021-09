Reddito di cittadinanza, come campava ai Caraibi prendendo i soldi a Bologna. Lo scandalo che imbarazza il M5s

13 settembre 2021 a

Si allunga la lista dei furbetti che percepiscono il reddito di cittadinanza anche senza i requisiti per ottenerlo. L'ultimo caso è tra i più clamorosi. Una donna bolognese, tra le otto persone denunciate dai carabinieri, usufruiva del sussidio grillino. Peccato però che vivesse da tempo ai Caraibi. La signora in questione sarebbe rientrata in Italia per chiedere il beneficio. Una volta ottenuto, la furbetta avrebbe rifatto le valigie per rientrata nell’arcipelago caraibico. Le otto persone, finite nel mirino degli agenti su un totale di 171 controlli eseguiti, sono state denunciate per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e violazione delle norme sul reddito di cittadinanza.

Non solo, perché sono state anche avviate procedure per recuperare le somme illegittimamente percepite, che ammontano complessivamente a 33.084 euro. Soltanto nelle ultime settimane sono quasi duecento le persone denunciate nel Bolognese dalle forze dell'ordine per aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza. La somma complessiva da recuperare sfiora i 500mila euro.

L'ennesima vergogna a Cinque Stelle che ancora difende il fallimentare aiuto. Lo ha confermato il leader del Movimento, Giuseppe Conte: "Che visione di paese si può avere quando si chiede di abrogare una misura del genere? Stiamo parlando anche di pensionati e di una platea di beneficiari che non ha di che mangiare". E ancora: "Trovo vigliacco e folle che politici con stipendi da privilegiati chiedano di eliminarlo".

