Eitan, indagata anche la nonna. Lo zio accusa: "Tenuto in un buco, come i prigionieri di Hamas"

Ora tra gli indagati per il rapimento del piccolo Eitan figura anche Ester "Etty" Peleg, ossia la nonna materna del bambino. Indagata per sequestro di persona. "La famiglia Peleg tiene Eitan come un detenuto in una prigione di Hamas": è questa la pesante accusa arrivata in un'intervista a N12 da Or Nirko, zio del piccolo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Or Nirko è il marito di Aya Biran, affidataria in Italia di Eitan. "Tengono il bambino come vengono tenuti i soldati israeliani nelle prigioni di Hamas", ha ribadito e denunciato lo zio. Parole pesantissime.

La nonna materna, ex moglie di Shmuel Peleg, l'uomo che ha fisicamente sottratto Eitan all'Italia, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Pavia. Indagato anche l'ex marito, che ha portato il piccolo Eitan in Israele sabato mattina con un volo privato e senza alcuna autorizzazione.

Già nei giorni precedenti gli agenti della Squadra mobile di Pavia, coordinati dal procuratore Mario Venditti e dal sostituto Valentina De Stefano, avevano iniziato le verifiche per capire un eventuale coinvolgimento della donna nel rapimento: stando ai primi rilievi d'indagine, la donna sarebbe stata assieme all'ex marito in Italia almeno nei giorni che hanno preceduto il sequestro.

Il ruolo di "Etty" è ancora da verificare: si ipotizza che possa aver aiutato l'ex marito a portare il piccolo in Israele, dove è arrivato su un volo privato partito da Lugano. Ieri, domenica 13 settembre, era stato lo stesso zio paterno di Eitan, che vive con la moglie Aya, tutrice legale del bambino a Pavia, ad accusare la signora di complcità nel sequestro del bambino.

La famiglia paterna di Eitan lancia altre pesantissime accuse "La famiglia Peleg - hanno aggiunto - nell'intervista a N12 Or Nirko - si rifiuta di dire dove il bambino si trova. Lo nascondono in una specie di buco". Alla domanda se sono andati all'ospedale Sheba per verificare la presenza di Eitan, Nirko ha risposto: "C'è andato mio fratello ma Eitan non c'è". Un caso che con il passare delle ore si fa sempre più inquietante

