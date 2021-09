Bollettino del 15 settembre: 4.830 nuovi casi e 73 morti. In calo le terapie intensive

15 settembre 2021 a

Sono 4.830 i nuovi casi di coronavirus (ieri 4.028). Sale così ad almeno 4.618.040 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 73 (ieri 72), conteggiando 22 morti pregressi della Sicilia*, per un totale di 130.100 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.369.453 e 8.606 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 7.501). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 118.487, pari a -3.853 rispetto a ieri (-3.564 il giorno prima).

Bollettino in discesa. Covid, spunta la data da segnare in rosso: ecco cosa ci attende in autunno

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva in oscillazione potrebbe essere al picco settimanale della sua consueta altalena (la scorsa settimana il picco si è verificato proprio nel terzo giorno della settimana). Buono il confronto con lo scorso mercoledì (8 settembre) - lo stesso giorno della settimana - quando sono stati registrati +5.923 casi con un tasso di positività del 2%: oggi infatti ci sono meno nuove infezioni dell’8 settembre con un rapporto di casi su test inferiore (1,5% contro 2%). Il trend resta in discesa lenta da almeno due settimane.

Meno casi e meno morti. Giù i ricoveri, su le terapie intensive: leggero aumento del tasso di positività

Secondo l’Oms, pure a livello globale l’epidemia rallenta. Nell’ultima settimana (6-12 settembre) si sono verificati 4 milioni i nuovi contagi: si tratta di un dato che rappresenta "il primo sostanziale calo dei casi settimanali in più di due mesi", spiega il report settimanale. "Tutte le regioni hanno riportato un calo dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente", dice l’Oms, evidenziando che "anche il numero di morti segnalati a livello mondiale è diminuito rispetto alla settimana precedente, con poco più di 62mila decessi".

