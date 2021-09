Meteo, weekend da incubo: bombe d'acqua e doppia perturbazione, le zone a rischio

16 settembre 2021 a

Estate addio. Il maltempo si sta abbattendo su tutta Italia. Proprio in queste ore del giovedì 16 settembre un primo fronte perturbato sta colpendo il Nordovest, sull'arco alpino, in Emilia Romagna e in Toscana per poi intensificarsi sul Triveneto. Su queste regioni sono dunque attese forte precipitazioni con temporali e locali grandinate. Ma un ulteriore peggioramento è previsto in serata e nella notte. Sul resto d'Italia, a parte una diffusa nuvolosità, il tempo sarà invece più asciutto.

Nella giornata di venerdì la perturbazione lascerà il Nord, interessando ancora il Triveneto e al mattino anche la Toscana, scendendo successivamente su Lazio, Umbria e nel pomeriggio anche le Marche. La seconda perturbazione si abbatterà durante il weekend con altre piogge e temporali soprattutto al Nord e ancora sull'alta Toscana. Solo domenica lo Stivale potrà vivere gli ultimi sprazzi di caldo e sole.

Le uniche nuvole persisteranno sul Triveneto. Fine settimana decisamente soleggiato, invece per il Centro-Sud. Il bel tempo continuerà anche nei primi due giorni della prossima settimana, dopo di che potrebbe irrompere l'autunno con altre piogge e un deciso calo termico. A quel punto l'estate sarà davvero finita e lascerà spazio a giornate ben più fredde e grigie.

