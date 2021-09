Bollettino del 16 settembre: 5.117 nuovi casi e 67 decessi. Ma le intensive si vuotano: l'effetto del vaccino

16 settembre 2021 a

Buone notizie nel bollettino del 16 settembre. Tutti gli indicatori su base settimanale sono in calo. Anche se i nuovi casi di coronavirus registrati oggi sono 5.117, di più dei 4.830 del giorno precedente. Calano invece i decessi: quelli odierni sono 67 (ieri sono stati 73). Cifre che portano il totale a essere rispettivamente, da inizio pandemia, 4.623.155 e 130.167. Le persone guarite o dimesse sono invece 4.376.646 e 7.193 quelle uscite oggi dall’incubo (ieri 8.606).

Buone notizie anche dalle degenze, che per il terzo giorno consecutivo diminuiscono in ogni area. I posti letto occupati nei reparti covid ordinari sono infatti -110 (ieri -37), quelli della terapia intensiva sono -9 (ieri -14), portando il totale dei malati più gravi a 531, con 30 ingressi in rianimazione (ieri 32).

Diminuiscono anche i test effettuati, tra molecolari e antigenici, che nelle ultime 24 ore sono stati 306.267, ovvero 11.399 in meno rispetto a ieri quando erano stati 317.666. Cresce invece seppur di poco il tasso di positività. Quello registrato è 1,7%, ieri era 1,5%. Complice la campagna vaccinale che prosegue serrata. Fino ad ora sono oltre 81,6 milioni le dosi di vaccino somministrate. Oltre 40,4 milioni le seconde dosi. Numeri che fanno ben sperare.

Di seguito il numero di contagi regione per regione:

Lombardia 878.166: +573 casi (ieri +628)

Veneto 463.820: +613 casi (ieri +525)

Campania 451.994: +475 casi (ieri +394)

Emilia-Romagna 419.249: +364 casi (ieri +324)

Lazio 380.302: +314 casi (ieri +371)

Piemonte 376.179: +263 casi (ieri +306)

Sicilia 291.362: +878 casi (ieri +471)

Toscana 278.087: +435 casi (ieri +273)

Puglia 266.706: +248 casi (ieri +189)

Marche 112.760: +117 casi (ieri +173)

Friuli-Venezia Giulia 112.717: +111 casi (ieri +135)

Liguria 111.678: +93 casi (ieri +117)

Calabria 81.694: +203 casi (ieri +299)

Abruzzo 80.476: +100 casi (ieri +93)

P. A. Bolzano 76.165: +69 casi (ieri +80)

Sardegna 74.535: +107 casi (ieri +104)

Umbria 63.083: +84 casi (ieri +91)

P. A. Trento 48.010: +26 casi (ieri +58)

Basilicata 29.674: +35 casi (ieri +87)

Molise 14.429: +7 casi (ieri +9)

Valle d’Aosta 12.069: +2 casi (ieri +3)

