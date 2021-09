Treviso, la maestra no-vax cacciata dalla elementari? Diceva: "Via la mascherina, il virus non esiste", una fine orribile

17 settembre 2021 a

Diceva ai bambini che "il Covid non esiste", adesso la maestra negazionista e no vax, Sabrina Pattarello di 45 anni, è intubata in terapia intensiva. Non è la prima volta che si parla di lei: alla fine dello scorso anno era diventata nota dopo essere stata allontanata dalla scuola elementare"Giovanni XXIII" di Treviso, dove insegnava, per via delle sue tesi negazioniste e perché diceva agli alunni di non usare la mascherina.

Al momento si trova - ricoverata e intubata - all'ospedale all'Angelo di Mestre per una grave forma di coronavirus. "Purtroppo tutti i ricoverati sono non vaccinati e siamo certi che lei lo sia - hanno commentato da Treviso i genitori che protestarono per allontanare la maestra da scuola -. Umanamente ci dispiace, ma i nostri figli con lei hanno corso un grosso rischio".

"Il Covid non esiste", diceva la maestra ai bambini, come ricorda il Gazzettino. Una teoria ripetuta più volte e ribadita con determinazione anche in diverse manifestazioni e trasmissioni televisive. Sul piccolo schermo ha dichiarato pure che il virus "colpisce solo gli anziani" e che "chi si vaccina rischia di più". Le sue posizioni negazioniste, alla fine, avevano costretto la scuola ad allontanarla definitivamente, su segnalazione dei genitori. Questa non è, ovviamente, la prima no vax a finire in ospedale per via di teorie negazioniste e convinzioni sbagliate. Proprio da Treviso è arrivata una storia simile: un no vax di 79 anni non ce l'ha fatta a superare la polmonite da Covid ed è morto dopo diversi giorni di intubazione.

