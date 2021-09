Sabrina Pattarello, lo sfogo del padre della maestra no-vax in intensiva: "Gruppo di esaltati", chi le ha lavato il cervello

19 settembre 2021 a

a

a

Tempo fa, Sabrina Pattarello fu allontanata dalla scuola elementare in cui insegnava. No-vax convinta, infatti, affermava davanti ai bambini che il virus non esiste e che dovevano togliersi la mascherina. Ora Sabrina, per la precisione dalla scorsa domenica, è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale All'Angelo di Mestre, ricoverata per Covid.

Video su questo argomento Vaccino, ecco il resort no-vax: "Accettiamo solo ospiti senza siero". La follia paga: tutto esaurito

E a parlare di questa assurda vicenda, intervistato dal Messaggero, è il padre di Sabrina, il signor Luigino Pattarello, che ha idee completamente diverse dalla figlia. Quando gli chiedono se è vaccinato, risponde: "Certo, ho ricevuto la doppia dose di Pfizer e posso mostrarle il Green pass. Elisabetta, l’altra mia figlia lavora, come infermiera, “All’Angelo” e, in questi giorni, sta seguendo il decorso della malattia della sorella. Sembra che Sabrina stia rispondendo bene alla terapia, ma è ancora presto per dire se ce la farà - sottolinea -. Dall’ospedale ripetono, infatti, che bisogna avere pazienza e che i tempi, per capire se si riprenderà del tutto, sono molto lunghi", spiega.

"Preferisco morire al vaccino". Frase agghiacciante e grosso caso politico: ecco chi è questa donna

Toccante la risposta quando chiedono a Luigino perché, a suo parere, la figlia avesse preso posizioni così dure rispetto al coronavirus, mascherine e soprattutto vaccino. "Secondo me, mia figlia è stata mal consigliata e si è fidata di un gruppo di esaltati no vax che l’ha convinta ad assumere queste posizioni. Se fosse stata una bambina, avrei fatto di tutto per farle capire che stava sbagliando e l’avrei accompagnata per mano per farla riflettere. Ma è una donna fatta e non ho potuto far altro che vederla percorrere la sua strada e sbagliare fino al punto di mettere al rischio la vita. Chissà se si sarà resa conto che, nel momento in cui si è sentita male, non ha potuto rivolgersi ai no vax, ma ha dovuto chiamare il pronto soccorso e chiedere aiuto alla medicina e alla scienza", conclude il padre di Sabrina. Una storia, e delle parole, che fanno riflettere.

No vax, niente Green Pass? Ecco quanto spendi al mese per la libertà: i conti in tasca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.