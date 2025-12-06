Ostia, 30enne uccide a martellate la nonna: bloccato sul treno

Orrore a Ostia. Nella mattinata di sabato 6 dicembre, intorno alle 9, una donna è stata uccisa, colpita con un martello. Ad aggredire l'80enne il nipote di 30 anni. L'omicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione della donna, in via Giuseppe Molteni in frazione Madonnetta. A dare l'allarme i vicini di casa che hanno sentito le urla.

Sul caso indaga la polizia che ha fermato l’uomo mentre si aggirava per viale Giustiniano Imperatore, vicino alla Garbatella, dopo che era fuggito sul trenino della tratta Roma-Lido. Poco prima il trentenne aveva aggredito - sempre a martellate - in un negozio il compagno della madre. Quest'ultimo è rimasto ferito ed è ora ricoverato in codice giallo all’ospedale Grassi. Stando alle prime informazioni l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.