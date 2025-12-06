Ostia, 30enne uccide a martellate la nonna: bloccato sul treno

Orrore a Ostia. Nella mattinata di sabato 6 dicembre, intorno alle 9, una donna è stata uccisa, colpita con un martello. Ad aggredire l'80enne il nipote di 30 anni. L'omicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione della donna, in via Giuseppe Molteni in frazione Madonnetta. A dare l'allarme i vicini di casa che hanno sentito le urla.
Sul caso indaga la polizia che ha fermato l’uomo mentre si aggirava per viale Giustiniano Imperatore, vicino alla Garbatella, dopo che era fuggito sul trenino della tratta Roma-Lido. Poco prima il trentenne aveva aggredito - sempre a martellate - in un negozio il compagno della madre. Quest'ultimo è rimasto ferito ed è ora ricoverato in codice giallo all’ospedale Grassi. Stando alle prime informazioni l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.
Tatiana Tramacere, la clamorosa voce: "Sparita per aumentare i follower"Tatiana Tramacere, 27enne di Lecce, era scomparsa il 24 novembre 2024 e ritrovata viva e in buona salute il 4 dicembre n...
Dopo aver aggredito il compagno della madre, il ragazzo è tornato a casa e con le chiavi ha aperto la porta dell’abitazione della nonna che ha selvaggiamente colpito con l’attrezzo fino a ucciderla. A quel punto si è dato nuovamente alla fuga ma è stato individuato dalla polizia che ha seguito i suoi spostamenti con il tracciamento satellitare del suo telefonino. Ora si trova in Questura, negli uffici della Squadra mobile per essere interrogato. Al momento si ignora il movente della duplice aggressione. Secondo Il Messaggero l'aggressore era tornato da poco a Roma, in quanto viveva all’estero.