Elodie, il gesto su Eugenia Roccella: si gira e non parla a Propaganda Live

Elodie torna a criticare Giorgia Meloni e lo fa davanti alle telecamere di Propaganda Live. Ospite di Diego Bianchi, la cantante spiega: "Un anno fa ho detto che non voterei la Meloni nemmeno se mi tagliassero un braccio. Cos'è cambiato? Niente...". Il motivo? "Se cambiassi idea in un anno sarebbe grave". Poi il conduttore di La7 tenta nuovamente di incalzarla: "Magari in un anno hai cambiato idea... Non so, Nordio? Sai che c'é? È un bel ministro... La Roccella...". E al sentire il nome del ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la cantante si gira dall'altra parte in gesto di sdegno.

Anche del Pd però Elodie non sembra molto soddisfatta: "Credo che in questo momento ci sia una grande carenza di personalità, è molto semplice... Non mi interessano molto da entrambe le parti... Non ho mai votato per il Pd, ci tengo a sottolinearlo... Oggi sto sottolineando tutto...". Da qui l'ammissione: "Non ci sono solo due partiti, qualcuno che mi piace c'è. Più piccolini, magari". In generale, "il cambiamento è inevitabile", dice prospettando un quadro diverso per le nuove generazioni.