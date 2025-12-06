Elodie, il gesto su Eugenia Roccella: si gira e non parla a Propaganda Live

Elodie torna a criticare Giorgia Meloni e lo fa davanti alle telecamere di Propaganda Live. Ospite di Diego Bianchi, la cantante spiega: "Un anno fa ho detto che non voterei la Meloni nemmeno se mi tagliassero un braccio. Cos'è cambiato? Niente...". Il motivo? "Se cambiassi idea in un anno sarebbe grave". Poi il conduttore di La7 tenta nuovamente di incalzarla: "Magari in un anno hai cambiato idea... Non so, Nordio? Sai che c'é? È un bel ministro... La Roccella...". E al sentire il nome del ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la cantante si gira dall'altra parte in gesto di sdegno.
Anche del Pd però Elodie non sembra molto soddisfatta: "Credo che in questo momento ci sia una grande carenza di personalità, è molto semplice... Non mi interessano molto da entrambe le parti... Non ho mai votato per il Pd, ci tengo a sottolinearlo... Oggi sto sottolineando tutto...". Da qui l'ammissione: "Non ci sono solo due partiti, qualcuno che mi piace c'è. Più piccolini, magari". In generale, "il cambiamento è inevitabile", dice prospettando un quadro diverso per le nuove generazioni.
Marracash, "salta la laurea ad honorem". Cortocircuito a sinistraIdolo dell'intellighenzia di sinistra più al passo con i tempi, Marracash tra qualche tempo diventerà ...
Infine Elodie torna sull'episodio che l'ha vista protagonista e che ha scatenato la polemica. Durante un concerto a Messina la cantante ha butatto a terra a un cronista il telefonino: "Stavo ballando dentro una vasca, con poca acqua. Davanti alla 'piscinetta' c'era un'area riservata ai fotografi, con macchinari da professionisti. Dietro la transenna, ci sono persone con i telefonini. Se arrivi a un centimetro, mi togli la concentrazione, sono sempre fatta di carne... Se devi fare le foto da un centimetro, prendi la macchina fotografica. Mi sono innervosita e gliel'ho fatto cadere".
mi sa proprio che Elodie non ha cambiato idea sulla Meloni e il suo Governo...poi quando Zoro nomina la Roccella impazzisce— Sirio (@siriomerenda) December 5, 2025
