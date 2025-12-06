Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Graziano Delrio: "Io indietro non torno, nessuno chieda abiure", esplode il Pd

sabato 6 dicembre 2025
Graziano Delrio: "Io indietro non torno, nessuno chieda abiure", esplode il Pd

2' di lettura

Il Partito Democratico è lacerato da divisioni interne sull’antisemitismo, con una spaccatura tra filo-israeliani e sostenitori pro-palestinesi. Al centro della polemica, il disegno di legge presentato da Graziano Delrio e alcuni senatori dem della minoranza, che introduce misure contro l’odio antiebraico. Il progetto ha scatenato reazioni furibonde: Angelo Bonelli lo ha definito “sconcertante”, e mezzo partito lo interpreta come un attacco alla segretaria Elly Schlein, forse un manifesto anti-Albanese.In un’intervista al Corriere della Sera, Delrio si dice incredulo e preoccupato per la “deriva filopalestinese” nel Pd. Spiega: "Credo sia una reazione che dipende dalle critiche arrivate dal manifesto e dalle dichiarazioni di Bonelli, che peraltro hanno posto obiezioni discutibili".

Ricorda di aver discusso l’iniziativa due mesi fa nel gruppo, raccogliendo appelli da professori, giovani ebrei e società civile: "C’è un clima irrespirabile. Questo fenomeno va combattuto, non riguarda gli ebrei ma la qualità della democrazia". Sottolinea che, con proposte simili dalla destra, il Pd non poteva mancare.Delrio nega che sia una mossa interna contro Schlein: "È una bugia che si sta cercando di far passare". Ha collaborato con colleghi di tutte le anime del partito e invita a lavorare insieme in Parlamento: "Si vuole o no prendere un’iniziativa contro l’antisemitismo?".

Dal Nazareno è giunta la richiesta di ritirare il ddl, ma lui rifiuta: "Non si possono chiedere abiure. Negare l’evidenza di questa ondata di antisemitismo in Europa e nel mondo è chiudere gli occhi e io gli occhi non li chiudo. Sui diritti delle persone non si possono fare calcoli di partito».Ammette che alcuni firmatari si sono sfilati, come Antonio Nicita: «Sono dispiaciuto, ma non faccio polemiche".

tag
graziano delrio

Il ddl sull'antisemitismo Israele, Delrio fa schiantare il Pd: 10 firme e scoppia il finimondo

L'intervista Delrio bacchetta il Pd: "Deve imparare a parlare di sicurezza, migranti e famiglia"

Sinistra alla frutta Delrio all'attacco: elogia Meloni e critica Elly Schlein

ti potrebbero interessare

Va in scena la pagliacciata degli editori antifascisti

Va in scena la pagliacciata degli editori antifascisti

Francesco Storace
D'Alema choc: "Boicottare Israele"

D'Alema choc: "Boicottare Israele"

A.V.
Meloni da Mentana? "Repubblica" impazzisce e spara una balla colossale

Meloni da Mentana? "Repubblica" impazzisce e spara una balla colossale

Otto e mezzo, Bocchino smonta subito Gramellini: "Popolo bue eh!?"

Otto e mezzo, Bocchino smonta subito Gramellini: "Popolo bue eh!?"