Sinner e Kyrgios, insieme... Bomba sul 2026

Tutti alla Open Week degli Australian Open. Anche Nick Kyrgios. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno infatti i protagonisti del primo slam della stagione 2026, in programma a Melbourne dal 18 gennaio. Oltre a Kyrgios, non mancheranno Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime e Alex de Minaur.
Ad aprire il calendario delle esibizione martedì 13 gennaio Musetti che sfiderà Alexander Zverev. Il giorno dopo spazio al Million One Point Slam, con Kyrgios che fa il suo ritorno in campo, e Alcaraz. I due si contenderanno un montepremi da 1 milione di dollari: ogni match sarà deciso da un unico punto, in un formato a eliminazione diretta ad altissima pressione. Lo speciale format avrà un tabellone normale a eliminazione diretta e mediante il gioco "Carta, forbici, sasso", si deciderà chi servirà e chi invece andrà alla risposta in ogni singolo "incontro".
Chi vincerà il punto andrà al turno successivo e il vincitore finale porterà a casa 1 milione di dollari. Se un amatore vincerà il torneo, Tennis Australia, oltre al premio al vincitore, donerà 1 milione aggiuntivo all’Australian Tennis Foundation. Giovedì 15 gennaio ci sarà anche la sfida tra Alcaraz e de Minaur, mentre venerdì 16 gennaio ecco in campo Sinner che affronterà Felix Auger-Aliassime. Fatta eccezione per il "Millione One Point Slam", le altre esibizioni saranno "normali”.