Cesena, aggredisce e stupra una donna al parco: arrestato 26enne gambiano

di
sabato 6 dicembre 2025
I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 26enne del Gambia, ritenuto presunto responsabile di violenza sessuale aggravata e lesioni personali. Nella tarda mattinata del 5 dicembre, lungo un sentiero ciclo pedonale della periferia di San Mauro Pascoli, una donna, che stava facendo una corsetta in un'area isolata, è stata aggredita da un individuo, in precedenza nascosto nella vegetazione, che l'ha immobilizzata e trascinata in un'area appartata, dove nonostante le resistenze ha abusato di lei.

Soccorsa da carabinieri e sanitari, la donna è stata accompagnata e medicata all'ospedale Bufalini di Cesena con diversi giorni di prognosi. I militari sono stati contattati telefonicamente dalla vittima che, dopo la fuga dell'uomo, si trovava sotto shock sul luogo. Gli accertamenti, attivati dalla centrale operativa della compagnia di Cesenatico, sono stati svolti grazie alla precisa descrizione dell'aggressore, che aveva una ferita a una mano procuratagli dalla donna nel tentativo di difendersi. Le ricerche, con pattuglie e il supporto di un elicottero del Nucleo carabinieri di Forlì, si sono concentrate lungo le aree rurali circostanti e, in breve tempo, hanno permesso d'individuare il presunto responsabile all'interno di un capanno, a circa un chilometro dal luogo del fatto.

L'uomo, che è anche ritenuto responsabile di palpeggiamenti commessi in precedenza nei confronti di un'altra donna, che ha poi segnalato l'episodio alla locale stazione dei carabinieri, è stato arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore di Forlì, condotto alla casa circondariale locale, in attesa dell'udienza di convalida.

