Novara, ammazzato al bar da una fetta di pizza: una morte orribile davanti ai clienti

Choc a Novara: un uomo di 70 anni è morto a causa di un bolo alimentare. E' successo al Café Dori in piazza Gramsci all'ora di pranzo, intorno alle 12. L'anziano stava mangiando una fetta di pizza quando il boccone gli è andato di traverso. Stando alle prime informazioni fornite dai titolari del bar, l'uomo sarebbe entrato all'interno del locale, con una pizza in mano, chiedendo aiuto. Ma sono stati inutili i tentativi di soccorrerlo da parte degli altri avventori del bar, che hanno subito chiamato il 118.

Una volta arrivata sul posto, l'équipe sanitaria ha cercato di salvargli la vita e ha subito iniziato le manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. In un secondo momento è arrivata anche un'altra ambulanza, medicalizzata, che ha provato pure a intubarlo per liberargli le vie respiratorie. L'uomo, però, è morto soffocato. Prima ancora che potesse essere trasportato in ospedale.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Qualche giorno fa lo stesso dramma era successo in una casa di riposo di Moncalieri: un uomo di 70 anni era morto soffocato da un croissant che aveva preso dalla cucina all'insaputa degli operatori della struttura per anziani.

