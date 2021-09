Davide Pecorelli ritrovato dopo 9 mesi, la giustificazione: "Cercavo il tesoro dell'isola di Montecristo"

21 settembre 2021 a

a

a

Tanti, troppi, i misteri dietro alla scomparsa di Davide Pecorelli. L'imprenditore scomparso e ritrovato dopo nove mesi ha raccontato agli inquirenti una storia che lascia molto perplessi. Sparito a gennaio in Albania, venerdì è naufragato con un gommone nei pressi di Livorno e ha raccontato: "Cercavo l'isola di Montecristo per recuperare il tesoro".

"Cosa esce dagli atti del processo". Denise Pipitone, l'ultimo ribaltone? Quella "riga" ignorata

L'imprenditore umbro aveva con sé una mappa e un piccone ed è stato recuperato in mare dopo che la sua imbarcazione ha subito un guasto tecnico. Addirittura l'uomo aveva già preso in affitto un garage dove avrebbe dovuto custodire i preziosi oggetti. Sulla mappa visto il problema che lo ha costretto a chiedere aiuto.

"Schiaffeggiata, crisi di piano irrefrenabile". Gabby Petito, l'ultimo video in vita: indizio schiacciante, è morta così? | Foto

L'uomo era ufficialmente scomparso da Puke, in Albania, dove si era recato per un viaggio di lavoro. A denunciare la sua sparizione la compagna. Poco fa era stata trovata l'auto che aveva preso a noleggio, bruciata insieme a qualche effetto personale e alcuni frammenti ossei che non vennero però mai attribuiti a Pecorelli. Subito dopo l'Albania l'imprenditore avrebbe raggiunto la Toscana a bordo di autobus di pellegrini dopo aver trascorso un periodo in una comunità vicina a Medjugorje. A spingere l'uomo, ex arbitro di calcio e padre di quattro figli, a tanto ci sarebbero delle difficoltà finanziarie.

Davide Pecorelli trovato vivo 9 mesi dopo la scomparsa in Albania: auto bruciata e ossa umane, un mistero pazzesco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.