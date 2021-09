Savona, morta dopo il parto a 27 anni. Il neonato in fin di vita: dramma e choc, come è possibile?

22 settembre 2021 a

Brutte notizie arrivano dall’ospedale San Paolo di Savona, dove è morta una donna di 27 anni dopo aver partorito. Il neonato è stato invece trasferito al Gaslini di Genova, dove si trova in condizioni critiche. I medici hanno infatti reso noto che il piccolo presenta “un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. È intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico”.

In attesa di un riscontro diagnostico, l’Azienda sanitaria ligure ha segnalato il drammatico episodio alla Procura: andrà fatta chiarezza sulla vicenda e in particolare sulle cause della morte della 27enne. Il governatore Giovanni Toti ha “appreso con dolore la notizia” e ha “immediatamente chiesto una relazione puntuale alla Asl2 e disposto l’invio degli ispettori di Alisa per far luce su quanto accaduto”.

Soltanto una settimana fa si era verificato un altro caso tragico, ma al Policlinico di Napoli, dove una donna incinta non vaccinata si trovava intubata da circa dieci giorni. I medici non sono riusciti a salvarle la vita, ma hanno fatto in tempo a far nascere suo figlio con un cesareo a 35 settimane. Il bimbo sta bene, ma per la madre non è poi stato possibile fare nulla a causa del Covid.

