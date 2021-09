Roma, cinghiali davanti a un asilo nido. Racconto-choc: "Quando accompagno i bambini a scuola ho paura"

22 settembre 2021 a

Nuovo avvistamento di cinghiali a Roma. Questa volta la famigliola composta da papà, mamma e cuccioli passeggiava tranquillamente davanti a un asilo nido a Montemario. Il video girato davanti al cancello della scuola è diventato, neanche a dirlo, virale. L'istituto scolastico si trova all'ingresso del parco dell'Insugherata, una riserva dove si trovano appunto i cinghiali. Sui social non si può che fare ironia: gli ultimi due avvistamenti erano avvenuti sempre a Roma Nord, una zona dove non è infrequente il passaggio di cinghiali.

"Dopo le piste ciclabili ecco le cinghiabili", recita uno dei meme più diffusi. E a corredo la foto con gli animali in fila indiana. "Hanno filmato una cosa che noi conosciamo bene da più di otto anni", ha detto rassegnato un abitante del quartiere, come riportato dal Messaggero. "Gli animali si sono stabiliti in un parco privato in via Taverna, immediatamente accanto a un asilo nido e a una scuola media e quasi ogni giorno si spostano tra le zone verdi circostanti, in cerca di cibo nella spazzatura - ha spiegato un'altra signora -. Io ho molta paura di vedermeli spuntare davanti la mattina quando accompagno i bambini a scuola".

Questi animali, tra l'altro, non si limitano a girare per le strade. Spesso, infatti, succede che il loro desiderio di cibo li spinga addirittura all'interno di edifici e condomini: alcuni residenti hanno raccontato di essersi ritrovati più volte a dover cacciare i cinghiali dal proprio giardino condominiale o dai cortili delle scuole. "Ho visto due volte intervenire la polizia municipale dopo le nostre ripetute chiamate, ma si sono limitati a ricacciarli verso il parco, niente di più", ha detto infine un residente.

