Roma, la lupa di Romolo e Remo diventa un cinghiale: il meme virale sul degrado capitolino

23 settembre 2021

Non la lupa, ma un cinghiale: cambia l'animale che allatta i leggendari fondatori della città di Roma, Romolo e Remo. A modificare, ironicamente, la leggenda è un meme diventato virale sui social. Ancora una volta si mette nel mirino la cattiva gestione della Capitale, con cinghiali che vanno a spasso per la città, spaventando residenti e turisti. Negli ultimi giorni sono stati diffusi sempre più video online di bestiole che si aggirano indisturbate per le strade e nei parchi, arrivando addirittura alle porte di un asilo nido. A tal proposito, sentita dai giornalisti, una signora del posto si è detta spaventata: "Io ho molta paura di vedermeli spuntare davanti la mattina quando accompagno i bambini a scuola".

