Toscana, chicchi di grandine come palline da tennis: terrore in strada, il video-choc

Il maltempo si è abbattuto sulla Toscana. Dopo un weekend da incubo la Regione si è trovata a iniziare la settimana del 27 settembre con un clima impazzito: chicchi di grandine come palline da tennis che distruggono le auto in provincia di Firenze. E trombe d'aria a Massa Carrara e Pisa con venti fino a 140 chilometri all'ora. Ingenti i danni, dai tetti scoperchiati, agli alberi sradicati. Una situazione fuori controllo, tanto che il presidente della Regione è stato costretto a dichiarare lo stato di emergenza regionale.

"Raccoglieremo tutte le dichiarazioni di danni che saranno presentate e documentate dai Comuni - conferma Eugenio Giani - e le valuteremo in base alla disponibilità finanziaria che arriverà dalla prossima variazione di bilancio. Sul riparto decideremo dopo novembre, una volta concluso il periodo più critico per le allerte e le piogge autunnali". C'è addirittura chi come il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo definisce le notizie che arrivano come tutt'altro che belle.

Non lascia scampo neppure il meteo per settimana prossima. Domenica 3 ottobre molte nubi si abbatteranno sul nord-ovest, sulle regioni alpine e sulle regioni tirreniche. Non mancheranno poi rovesci o temporali, da sparsi a diffusi in parziale attenuazione serale. Il maltempo si intensificherà lunedì 4 ottobre. Ancora una volta ad avere la peggio sarà il nord e le regioni centrali tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, specie al nord-ovest e Toscana. Mentre sul resto del Paese il bel tempo è assicurato.

