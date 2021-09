Pescara, i no vax si tolgono la mascherina in Chiesa. Interviene la polizia, calci e pugni

29 settembre 2021 a

Caos in una chiesa di Pescara. Diversi no vax e no mask si sono sfilati la mascherina dal viso in modo plateale durante la messa, invitando anche gli altri fedeli presenti a fare lo stesso. A quel punto si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che dopo essere arrivate, sono state aggredite in malo modo dai manifestanti. Nel disordine totale, una donna avrebbe cercato pure di sfilare la pistola dalla tasca di un poliziotto. La situazione è tornata alla calma solo dopo l'utilizzo dello spray al peperoncino.

La manifestazione e il successivo scontro sono avvenuti nella basilica della Madonna dei Sette Dolori a Pescara. Il bilancio finale è di un arresto e sei denunce. Tutto è iniziato - come riporta il Corriere della Sera - quando alcune persone sono entrate in chiesa durante la messa e, dopo aver preso posto tra i banchi, si sono sfilate la mascherina, facendosi notare sia dai fedeli sia dal sacerdote. Poi hanno incitato i fedeli a fare la stessa cosa e, all’invito del prete a rispettare le regole, hanno risposto minacciando i presenti.

Il servizio di vigilanza, allora, ha allertato il 113 e sul posto è arrivata la polizia, che ha atteso fuori la fine della messa per identificare il gruppo di no vax. Una volta all’esterno, i manifestanti hanno reagito con calci e pugni. Uno di loro, un pescarese di 40 anni, è stato arrestato e, quando gli agenti hanno cercato di portarlo via, si è scatenato il caos. I poliziotti hanno poi identificato altre sei persone, che sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate in concorso, turbamento di funzioni religiose e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

