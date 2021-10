Roma, entra ubriaco al bar? Ammazzato a pugni da un 18enne: città sotto choc

01 ottobre 2021 a

Un pugno così violento da ucciderlo. E' accaduto a Roma all'interno di un negozio di kebab. Il figlio del titolare, appena 18enne, ha affrontato un cliente ubriaco. Il giovane, pare per difendersi, ha sferrato un solo pugno al volto dell'ubriaco mandandolo in coma. Il ferito è stato trasportato in ospedale ricoverato in codice rosso ma le sue condizioni si sono complicate fino a portare alla morte l'uomo colpito dal pugno stesso.

Sul posto è arrivata la polizia che ha fermato l'omicida. Sembra che la vittima, ubriaca, sia entrata nel locale e si sia messa a dare fastidio ai clienti e poi abbia anche aggredito il figlio del titolare: il ragazzo, a quel punto, l'ha colpito con un pugno che è risultato fatale.

L'umo nel bar pretendeva che il barista gli servisse altri alcolici, ormai al limite della lucidità era ormai diventato una minaccia per le altre persone presenti nel bar. A quel punto il figlio del proprietario, un 18enne, è intervenuto colpendolo con un pugno. Centrato con un pugno, l’uomo è caduto a terra. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo. La polizia ha fermato il 18enne che è stato arrestato per omicidio preterintenzionale. Ora il giovane si trova ai domiciliari nella propria abitazione a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

