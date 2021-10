Coronavirus, bollettino 3 ottobre: 2.968 casi, 33 morti. Tasso di positività all'1%: vicini all'obiettivo dell'800% dei vaccinati

03 ottobre 2021 a

Sono 2968 i nuovi casi di positività al Coronavirus su 285.960 tamponi effettuati. 33 i morti. Tasso di positività all'1%. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 3 ottobre. Sono 431 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di uno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.99, ovvero 66 meno di ieri.

Secondo l'Iss, il nostro Paese è vicino al target dell'80% di vaccinati contro il Covid tra gli over-12, che potrebbe essere raggiunto la prossima settimana. Ma ci sono ancora 8,3 milioni di persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Si studia intanto un taglio dei giorni di quarantena per le classi con alunni vaccinati. Negli Usa Fauci definisce "impressionanti" i risultati della pillola anti-Covid di Merck.

Sono oltre 85 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia: per la precisione, 85.151.572, l'86,1% del totale di quelle consegnate, pari finora a 98.881.230 (nel dettaglio 70.143.221 Pfizer/BioNTech, 15.235.743 Moderna, 11.543.373 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.893 Janssen). E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Gli italiani che hanno avuto almeno una dose sono 45.357.954, l'83,98% della popolazione over 12 mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 42.721.583, il 79,10% della popolazione over 12. Sono 95.300 coloro che hanno ricevuto la terza dose, il 10,23% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo.

