Treviso, 45enne fa irruzione in un'osteria: "Comunisti, vaccinatevi". Poi sfascia il locale, denunciato

04 ottobre 2021 a

a

a

"Comunisti, vaccinatevi": un 45enne in evidente stato di alterazione ha urlato queste parole dopo aver fatto irruzione in un locale di Falzè di Piave. E' successo all'Antica Osteria Pozzi poco prima dell'orario di chiusura, alle 20 e 30 di domenica 26 settembre, come riporta Treviso Today. L'uomo ha iniziato a urlare e inveire contro i presenti con insulti e altri improperi. I due titolari e gestori del locale, Alessandro Dal Bo e Monica Favaro, sono rimasti interdetti e perplessi di fronte all'uomo.

Un 13enne di Asti muore schiacciato dal divano. Una fine atroce e inspiegabile

Due clienti all'esterno dell'osteria avevano pure provato a fermare il 45enne. Ma senza successo. Una volta all'interno del locale, l'uomo si sarebbe avvicinato all'unico cliente rimasto - un anziano che frequenta spesso quel posto - e lo avrebbe addirittura preso a schiaffi in faccia. Prima di darsi alla fuga, poi, avrebbe danneggiato gli arredi del locale, tra cui la piccola vetrina del bancone e la lavagna appesa all'esterno dell'osteria.

"Era un'attrice a luci rosse, e quando...". Ha ucciso il figlio di 2 anni a Perugia, l'ultimo orrore di Katalin

I titolari, nel frattempo, hanno presentato una denuncia contro il 45enne per lesioni, danni e minacce. Treviso Today rivela, poi, una curiosità sull'osteria presa d'assalto: ad aprile 2021, durante il periodo in cui ai locali era permesso lavorare solo per asporto, il titolare Alessandro dal Bo era stato sanzionato dalle forze dell'ordine per aver servito dei calici di Prosecco al bancone ad alcuni clienti in attesa della loro ordinazione.

Video su questo argomento “Un fischio sopra le case e poi il boato”. Lo schianto dell'aereo a Milano raccontato da un abitante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.