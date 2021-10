Meteo, disastro in Liguria: travolto un seggio elettorale, salta lo spoglio? Senza precedenti

04 ottobre 2021 a

Liguria in ginocchio a causa della tremenda ondata di maltempo che si è abbattuta in tutta la regione, creando anche dei fortissimi disagi nei comuni in cui si vota per il rinnovo dell’amministrazione. In particolare nel savonese, nella frazione di Santuario, il presidente di un seggio elettorale è stato costretto a chiudere tutto temporaneamente.

Non solo, perché tra pioggia intensa, frane e allagamenti lo spoglio delle schede elettorali nel capoluogo di provincia rischia di slittare a domani mattina: non era mai accaduto nella storia delle amministrative, ma dinanzi alla violenza della natura bisogna piegare la testa. “Nelle ultime 12 ore - è il punto sull’allerta rossa fatto dal governatore Giovanni Toti - a Rossiglione sono caduti oltre 600 millimetri di acqua e 540 nel savonese. Parliamo di dimensioni pari alla metà delle precipitazioni annuali e purtroppo il piatto forte deve ancora arrivare.

Per ora il savonese è la zona più colpita dalle perturbazioni, ma è un po’ tutta la regione a essere in grande difficoltà. In mattinata è esondato il torrente Erro che ha alluvionato il comune di Pontinvrea, costringendo diverse famiglie all’evacuazione. Straripato anche il Bormida in tre punti, mentre ad Altare il sindaco Briano testimonia una situazione critica: “Le frane ormai non le contiamo più. È stata una bruttissima mattinata”.

