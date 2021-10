Gratta e vinci, trionfo da 200mila euro e clamoroso sospetto: tre volte in pochi mesi, forse...

07 ottobre 2021 a

Gioca 3 euro e ne vince 200mila. La fortuna bacia Francavilla, dove una donna - probabilmente una residente - ha vinto dopo aver comprato un Gratta e Vinci nella tabaccheria Lucky Star in piazza Sant’Alfonso, all’angolo con via Monte Corno. E' successo la sera scorsa, come riporta il Messaggero. La vincita si aggiunge alle altre già registrate in quel negozio. La tabaccheria in questione, infatti, di proprietà delle sorelle Simona e Monica non è nuova a questo tipo di fortuna. Si potrebbe chiamare addirittura la tabaccheria dei sogni.

Solo qualche mese fa, infatti, un’altra fortunata residente aveva vinto 10 mila euro con un biglietto da appena due euro. E non è tutto. Ancor prima a portarsi a casa 2 mila euro, sempre con un biglietto del Gratta e Vinci di pochi euro, era stato un anziano della zona. Non si sa invece chi sia la fortunata vincitrice questa volta. Ma si pensa sia una residente.

Resta un mistero l’identità della donna, insomma, che adesso ha comunque un po' di tempo per riscattare il suo bottino. Stando al quotidiano romano, si tratterebbe di una signora di mezza età. Inoltre, non si tratterebbe nemmeno di una frequentatrice assidua della tabaccheria francavillese. In ogni caso, sembra che risieda nella zona.

