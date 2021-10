Bollettino 7 ottobre, cala ancora la curva: contagi e ricoveri, una sola regione in rosso

07 ottobre 2021 a

Continua a calare la curva epidemica in Italia, a conferma di una situazione sempre più sotto controllo grazie a una campagna vaccinale che ha ormai raggiunto con doppia dose circa l’80 per cento della popolazione. È tutta qui la chiave di lettura dell’epidemia, che rispetto a un anno fa non dovrebbe esplodere con una nuova ondata autunnale: basta confrontare i dati attuali con quelli dell’anno scorso, quando di questi tempi i ricoveri iniziavano ad aumentare in maniera importante.

Il bollettino di oggi, giovedì 7 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.938 contagiati, 3.966 guariti e 41 morti a fronte di 297.356 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all’1 per cento (-0,1 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a diminuire, tanto è vero che ormai gli ospedali hanno pochi pazienti che hanno contratto il virus: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -48, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -12 a fronte di 24 nuovi ingressi.

La campagna di vaccinazione è arrivata a 85.722.084 dosi somministrate in totale. Inoltre la situazione generale delle regioni appare sotto controllo: nella nuova mappa dell’Ecdc sulla diffusione del Covid, in Italia risulta in rosso solo la Basilicata; otto regioni sono in verde (tra cui Lombardia, Piemonte, Puglia e Sardegna), mentre le altre sono in arancione.

