Covid, il bollettino dell'8 ottobre: 3mila casi e 30 morti. Cosa ci aspetta da lunedì: ultimi 3 giorni di "emergenza"?

Sono 3.023 i casi Covid registrati oggi in Italia, stando all'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Un dato in leggera risalita rispetto ai 2.938 positivi di ieri. In lieve aumento anche il tasso di positività, che passa dall'1 all'1,1 per cento. Sempre alto, invece, il numero di morti: oggi 30, il giorno precedente 41. Mentre dagli ospedali arrivano per lo più segnali positivi.

Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono attualmente 2.742, con un calo di 82 persone rispetto a ieri. Mentre sono 383 i ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 20 rispetto al giorno precedente. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 85,8 milioni. E i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose, completando il ciclo, sono oltre 43 milioni, ovvero il 79,74% della popolazione over 12. Numeri non di poco conto, anche se la campagna ha ormai assunto un ritmo più lento.

Nonostante questo, sono solo tre i giorni di "emergenza" che ci attendono. A partire da lunedì 11 ottobre, infatti, entrerà in vigore il nuovo decreto sulle riaperture, approvato ieri in Cdm. Dunque sarà possibile riempire cinema e teatri al 100%. Ma anche stadi al 75 e discoteche al 50. Infine potremo dire addio alla distanza interpersonale di un metro nei musei e in altri istituti e luoghi della cultura. Uno scenario sempre più vicino alla normalità dell'era pre-Covid. I dati, infatti, sembrano ormai essersi stabilizzati nonostante una ripartenza, tra scuole e uffici, che è già a pieno ritmo.

