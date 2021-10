No vax, una morte orribile a 68 anni: choc a Ferrara, follia in ospedale (e la procura indaga)

08 ottobre 2021 a

a

a

E' morto il 68enne no vax che aveva deciso di curarsi con la telemedicina e i vermifughi. E' successo ieri mattina all'ospedale Sant'Anna di Ferrara, dove il paziente era stato ricoverato in gravi condizioni con la sindrome Covid-19. All'inizio, quando l'infezione ha cominciato a manifestarsi con i primi sintomi, l'uomo non si era rivolto a un medico. Tutt'altro. Aveva scelto - come riporta la Nuova Ferrara, citata da Repubblica - la cosiddetta telemedicina, cioè l'assistenza via mail e telefono di un medico volontario legato all'associazione Ippocrateorg, la stessa che tempo fa aveva organizzato un convegno in Senato sulle cure domiciliari, seguito da una valanga di polemiche.

"Perché non morite?" Il no-vax delira, un clochard lo umilia: "Te lo spiego io", il video dell'anno?

Sul caso, inoltre, la Procura aveva già aperto un'indagine conoscitiva. Ora, però, c'è un fascicolo aperto per omissione di soccorso. Il 68enne è rimasto in ospedale per oltre un mese, ma alla fine non ce l'ha fatta. Anche perché, stando alle prime informazioni, il ricovero sarebbe avvenuto troppo tardi, quando le sue condizioni erano già abbastanza compromesse.

"Vaccino siero genico"? Dopo le sparate, per Meluzzi finisce malissimo: fine corsa per il medico

L'uomo, infatti, prima si era "curato" da solo a casa con il medico a distanza. Poi pure in ospedale aveva tentato di firmare le dimissioni e rifiutare le cure. Per il 68enne sarebbe stata richiesta anche una consulenza psichiatrica. La Procura al momento starebbe indagando pure sui messaggi e le mail che l'uomo fornì ai medici una volta in ospedale. Tra i farmaci che gli erano stati prescritti, a distanza, ci sarebbero stati anche vermifughi.

"Ho preso due volte il Covid, ma non mi vaccino": il calciatore no-vax terrorizza la Premier. E Jurgen Klopp...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.