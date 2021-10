Viviana Parisi, il marito e la foto choc: "Guardate i pantaloncini di Gioele". Una prova sconcertante?

14 ottobre 2021 a

Viviana Parisi avrebbe ucciso suo figlio Gioele di 4 anni e poi si sarebbe tolta la vita, lanciandosi da un traliccio: è questa la conclusione cui è giunta la Procura di Messina sul caso di Caronia. Il fatto risale al 3 agosto del 2020, quando la donna dopo un incidente in galleria sull'autostrada Messina-Palermo, sarebbe fuggita nelle campagne circostanti, dove poi sarebbe avvenuto l'omicidio-suicidio. A questa teoria, però, non ha mai creduto il marito di Viviana, Daniele Mondello.

Il padre del piccolo Gioele adesso pubblica su Facebook una foto dell'abbigliamento con cui è stato ritrovato il piccolo. A corredo questa spiegazione: "Nell'immagine: pantaloncino di Gioele, crivellato di buchi (ne ho contati 14). Sul suo corpo: un ciuffo di peli di cane (non identificato). A voi le conclusioni". Mondello, che si è sempre rifiutato di credere alle ipotesi degli investigatori, si è opposto anche alla richiesta di archiviazione.

Il marito della Parisi, inoltre, insiste sul fatto che diversi esami effettuati sul bambino evidenziarono come il corpo fosse "compromesso da morsi di animali". L’autopsia sulla donna, invece, parlava di "ferite compatibili con una caduta dall’alto". Sulla questione aveva espresso dei dubbi anche il legale di Daniele Mondello: "Ci sono tante stranezze in questa vicenda che vengono riportate anche dai consulenti del pm. Ad esempio, il luogo in cui è stato trovato il corpo della signora Viviana è una zona boschiva abbastanza silenziosa. Perché sono stati fatti sopralluoghi, sia di giorno che di notte, ed era possibile udire il rumore di persone e animali che stavano a distanza anche di 100 metri".

