L'Aria che Tira, Vittorio Feltri contro Lamorgese: "Doveva prendere Castellino e dargli due calci nel sedere"

"La signora Lamorgese è inadeguata al ruolo che le hanno dato e non è da ieri. Doveva prendere Castellitto o Castellino, dargli due calci nel sedere, sbatterlo in cella e non sarebbe successo niente". Così Vittorio Feltri, a L'Aria che Tira in onda su La7, parla della responsabile del Viminale dopo gli assalti alla Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova.

Feltri inoltre risponde a Paolo Mieli, sulla strategia della tensione: "Ogni volta che negli anni settanta succedeva un atto terroristico attribuito alla destra chi poi se ne giovava dal punto di vista elettorale era il partito comunista. Quindi se la destra avesse commesso questi attentati sarebbe stata autolesionista", chiarisce il il direttore editoriale di Libero

Infine una altra velata critica alla Lamorgese: "La polizia non è più abituata a fare certe operazioni in piazza. Ci volgiono uomini addestrati e in numero sufficiente e la cosa finisce, perché in tutte le democrazie quando si è troppo tolleranti, si tollera anche la stupidità e questo è troppo e bisogna intervenire anche in tono muscolare", conclude Feltri.

